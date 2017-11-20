Вячеслав Грозный: не знал, что "Иртыш" не продлил со мной контракт

Вячеслав Грозный, работавший до недавнего времени с "Иртышом", рассказал о своей отставке.— Не знал — Вы первый, кто мне сообщает об этом. И где об этом было сказано?— Спасибо за информацию, надо будет обязательно прочитать. В данный момент я уже неделю как нахожусь в Киеве, где занимаюсь семейными делами, решаю разные бытовые проблемы. Поэтому от футбольных дел, пока выдалось свободное время, немного отошел. Бывает даже, что не всегда доступен по телефонной связи, — может, поэтому и не в курсе всех событий. Ну, а по поводу информации о моей работе в «Иртыше» могу сказать, что никто из клуба мне ничего не сообщал. На данный момент могу только подтвердить, что контракт, действительно, у меня был заключен на три месяца — с 15 августа по 15 ноября, и он подошел к своему завершению. На должность главного тренера меня утверждал аким Павлодарской области Булат Жумабекович Бакауов, с которым и существовала договоренность о работе. Последняя моя встреча с ним состоялась 9 ноября — после завершения сезона. На ней аким поблагодарил меня за выполнение задачи по выходу команды в еврокубки на следующий год и выразил надежду, что наше сотрудничество продолжиться и в дальнейшем. Насколько я понимаю, диалог о продолжении работы должны вести непосредственно работодатель и работник, — то есть, аким Павлодарской области и я. Данный вопрос не в компетенции клуба.