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Криштиану Роналду впервые показал фотографию своей дочери

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду впервые показал фотографию своей дочери Аланы Мартины.

Алана Мартина, которая родилась 12 октября 2017 года, является четвертым ребенком португальца.

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Теги: Роналду
Сегодня, 00:01
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