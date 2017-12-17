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Криштиану Роналду: просто я очень люблю рекорды

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после финального матча Клубного чемпионата мира против "Гремиу" (1:0) подчеркнул, что его команда очень хотела победить в этой встрече.

Отметим, что португалец стал автором единственного гола, который стал для него седьмым в рамках данного турнира. Форвард повторил рекорд бразильца Пеле.

– В чем ваш секрет всегда быть настолько мотивированным?

– Мы очень хотели победить, чтобы "Реал" провел самый успешный год в своей истории. А я люблю бить рекорды. И я просто очень люблю футбол. Хочу дарить людям праздник своей игрой – это мне никогда не надоест.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 01:13
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