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Трент Александер-Арнолд: могли сыграть и получше

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд прокомментировал победу над "Суонси" (5:0). Отметим, что сам англичанин отличился забитым мячом.

"Сбылась моя мечта – забить на "Энфилде", к тому же мы победили. Раньше я забивал только в выездных матчах, поэтому очень приятно отличиться на домашнем стадионе. Мои родственники были на стадионе.

Клопп был рад моему голу. Но мы могли сыграть и получше, особенно в первом тайме", - цитирует футболиста ВВС.
Теги: Ливерпуль Суонси
Сегодня, 03:22
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