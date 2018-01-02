Тренер "Ливерпуля" Лейндерс покинул команду и возглавил голландский НЕК

Голландец Пепейн Лейндерс покинул тренерский штаб "Ливерпуля".34-летний специалист вернулся на родину и возглавил клуб НЕК из Неймегена, заключив контракт на 1,5 года с возможностью продления еще на сезон.Лейндерс присоединился к "Ливерпулю" в 2014 году и работал в академии клуба, а в 2015 году стал членом тренерского штаба первой команды "красных".