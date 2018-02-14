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Микель Сан Хосе: в юношеской сборной игрок из Мадрида спрашивал, учат ли басков делать бомбы в школе

Полузащитник "Атлетика" Микель Сан Хосе, баск по национальности, рассказал, что политические взгляды футболистов не обязательно должны влиять на выступление за национальную сборную страны.

"Ты можешь быть за независимость своего региона и в то же время выступать за сборную Испании. Одно не должно исключать другое. Я горжусь тем, что болельщики смотрят на меня и считают, что я могу быть полезным. Футболист, в конце концов, мечтает выступать на больших турнирах.

Многие из нас росли в тяжелых условиях, причем необязательно именно в Наварре. За пределами региона все очень преувеличивали.

В 16 лет я приехал в юношескую сборную, и парень моего возраста из Мадрида спросил меня, правда ли, что нас учат в школе делать бомбы", - цитирует Сан Хосе Marca.

Sports.ru
Вчера, 23:49
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