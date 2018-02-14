Микель Сан Хосе: в юношеской сборной игрок из Мадрида спрашивал, учат ли басков делать бомбы в школе

Полузащитник "Атлетика" Микель Сан Хосе, баск по национальности, рассказал, что политические взгляды футболистов не обязательно должны влиять на выступление за национальную сборную страны."Ты можешь быть за независимость своего региона и в то же время выступать за сборную Испании. Одно не должно исключать другое. Я горжусь тем, что болельщики смотрят на меня и считают, что я могу быть полезным. Футболист, в конце концов, мечтает выступать на больших турнирах.Многие из нас росли в тяжелых условиях, причем необязательно именно в Наварре. За пределами региона все очень преувеличивали.В 16 лет я приехал в юношескую сборную, и парень моего возраста из Мадрида спросил меня, правда ли, что нас учат в школе делать бомбы", - цитирует Сан Хосе Marca.