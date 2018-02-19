В Испании судья хотел удалить футболистов за общение на другом языке

Главный арбитр матча "Эльгойбар" — "Идиасабаль", которые выступают в четвертом по силе дивизиону Испании, угрожал игрокам удалением с поля за общение на баскском языке, сообщает Marca.Обе команды являются клубами из страны Басков, которая является Автономным Сообществом на севере Испании. На данный инцидент пожаловался тренер одной из команд.В Министерства спорта Басконии возмутились данным поведением арбитрам и пообещала разобраться в ситуации.