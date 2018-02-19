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В Испании судья хотел удалить футболистов за общение на другом языке

Главный арбитр матча "Эльгойбар" — "Идиасабаль", которые выступают в четвертом по силе дивизиону Испании, угрожал игрокам удалением с поля за общение на баскском языке, сообщает Marca.

Обе команды являются клубами из страны Басков, которая является Автономным Сообществом на севере Испании. На данный инцидент пожаловался тренер одной из команд.

В Министерства спорта Басконии возмутились данным поведением арбитрам и пообещала разобраться в ситуации.

"Газета.ру"
Вчера, 23:45
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