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Юпп Хайнкес: после поражения не стоит говорить о работе судьи

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал итоги финального матча Кубка Германии против франкфуртского "Айнтрахта".

"После поражения не стоит говорить о работе судьи. Я должен поздравить "Айнтрахт" с победой. Мы снова ошибались при движении вперед. Именно после такой ошибки мы пропустили первый гол. Нам не повезло с попаданием Левандовски в перекладину.

Соперник играл в свою игру, действовал без компромиссов, агрессивно, много передвигался и поэтому этот итог необходимо просто признать. Футболисты "Айнтрахта" продемонстрировали невероятную волю. Это поражение можно было избежать. Если ты не реализуешь свои моменты, то не должен удивляться поражению в финале, - приводит слова Хайнкеса пресс-служба мюнхенской команды", — цитирует Хайнкеса официальный сайт мюнхенского клуба.

"Газета.ру"
Теги: Хайнкес Бавария
Сегодня, 10:32
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