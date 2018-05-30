Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119416
Политика и события в стране и мире 4184
Зенит 104628
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 70
LIVERPOOL FC 2532
Мировые трансферы 329
Отдых в Крыму. 180
Баги сайта и форума 551

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Челси" ведет переговоры с Лораном Бланом

"Челси" рассматривает вариант с приглашением Лорана Блана на пост главного тренера команды.

Лондонский клуб переключился на кандидатуру француза, не сумев договориться с «"Наполи" по переходу Маурицио Сарри, сообщает France Football.

Директор лондонцев Марина Грановская встретилась с Бланом, который после ухода из "ПСЖ" в 2016 году остается без работы.
Теги: Блан Челси
Сегодня, 11:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:44) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
провыбирался и пролетел

Уверен, до сих пор локти кусает, что не работать ему рядом с растральными колоннами


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:33) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
А Сарри провыбирался и пролетел...

да,просрал он работу своей мечты-его место Семак занял...


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:28) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
к вопросу о совместимости Женщины и футбола.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 11:16) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
А Сарри провыбирался и пролетел...


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.