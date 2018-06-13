"Арсенал" предлагает 20 млн евро за Бернда Лено

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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