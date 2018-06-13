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"Арсенал" предлагает 20 млн евро за Бернда Лено

"Арсенал" предложил "Байеру" 20 миллионов евро за вратаря Бернда Лено, сообщает Calciomercato.

Немецкий клуб взял паузу для принятия решения.

Также на игрока претендует "Наполи".
Теги: Лено Арсенал Байер
Сегодня, 12:01
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№1 Написал: Викторис (Сегодня, 12:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
хороший вратарь
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
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