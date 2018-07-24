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"Интер" предложил 20 млн евро за Артуро Видаля - "Бавария" требует 30 млн

"Интер" продолжает переговоры с "Баварией" о трансфере полузащитника Артуро Видаля, который через год может стать свободным агентом.

По информации Corriere dello Sport, итальянский клуб предложил за чилийца 20 миллионов евро, но мюнхенцы ответили отказом, потребовав на 10 млн больше.

Три года назад хавбек перешел из "Ювентуса" в "Баварию" за 37,5 миллионов евро.
Теги: Интер Бавария Видаль
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