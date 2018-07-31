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Артуро Видаль продолжит карьеру в Италии

Football Italia, сообщает, что полузащитник "Баварии" Артуро Видаль согласовал условия личного контракта с "Интером".

Чилиец будет зарабатывать в миланской команде около 5 миллионов евро в год.

Видаль присоединится к "Интеру" на правах аренды, однако за "нерадзурри" будет обязательство последующего выкупа прав на игрока. Общая сумма трансфера составит 20-25 миллионов евро.
Теги: Бавария Видаль Интер
Сегодня, 14:53
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№1 Написал: Fint Москва (Сегодня, 15:28) #
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online
Болеет за:
«Реал»
Итальянцы по моему всерьёз взялись раскручивать медийность своего чемпионата...
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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