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"Барселона" согласовала трансфер Видаля с "Баварией"

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль близок к переходу в "Барселону", сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио.

Отмечается, что клубы согласовали трансфера игрока. Сумма трансфера составит 20-30 миллионов евро.

Сейчас идет обсуждение деталей контракта Видаля с "Барселоной".
Теги: Видаль Барселона Бавария Трансферы
Сегодня, 01:26
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