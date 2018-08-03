"Барселона" согласовала трансфер Видаля с "Баварией"

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль близок к переходу в "Барселону", сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио.Отмечается, что клубы согласовали трансфера игрока. Сумма трансфера составит 20-30 миллионов евро.Сейчас идет обсуждение деталей контракта Видаля с "Барселоной".