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Артуро Видаль сегодня может подписать контракт с "Барселоной"

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль близок к переходу в "Барселону".

Чилиец покинул расположение мюнхенского клуба после сегодняшней тренировки.

Ранее сообщалось, что детали трансфера Видаля согласованы. "Барса" может объявить о переходе 31-летнего игрока уже сегодня.

Sport1
Теги: Видаль Барселона Бавария
Сегодня, 15:24
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