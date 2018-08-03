Артуро Видаль сегодня может подписать контракт с "Барселоной"

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль близок к переходу в "Барселону".Чилиец покинул расположение мюнхенского клуба после сегодняшней тренировки.Ранее сообщалось, что детали трансфера Видаля согласованы. "Барса" может объявить о переходе 31-летнего игрока уже сегодня.