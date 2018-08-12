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Иван Саввиди одобрил переход Вернблума в ПАОК, но клуб перестраховался

Экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум близок к заключению контракта с ПАОК. Президент клуба из Салоник Иван Саввиди одобрил сделку по 32-летнему шведу, однако ПАОК решил перестраховаться.

Представители клуба отправили Вернблуму контракт, который он должен подписать и переслать в ПАОК. Только после этого его пригласят в Салоники, где официально представят в качестве новичка. Это было сделано специально после того, как переход Вернблума затянулся на пару недель.

Вернблуму предложили контракт на три года и оклад в размере 1,8 миллиона евро за сезон. Понтус принял предложение ПАОК и уведомил о желании перейти в команду из Салоник.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Саввиди Вернблум ПАОК
Сегодня, 12:20
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