Новости партнеров

Бастиан Швайнштайгер: невероятно, насколько популярна "Бавария" в мире

Полузащитник американского "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер рассказал о своем отношении к мюнхенской "Баварии".

"Бавария" навсегда останется в моем сердце. Слежу за ее играми по телевизору. К счастью, легко следить за тем, что происходит в Мюнхене. Также общаюсь с некоторыми бывшими партнерами по команде. Например, с Томасом Мюллером и Мануэлем Нойером.

Покинув "Баварию", я смог посмотреть на клуб с другой стороны. Вижу больше, чем когда-либо, вижу масштаб команды. Невероятно, насколько популярна "Бавария" в мире. Недавно мы играли в Ванкувере, и даже там многие носили игровую форму "Баварии", — цитирует Швайнштайгера пресс-служба мюнхенского клуба.

"Газета.ру"
Теги: Швайнштайгер Бавария
Сегодня, 00:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:42) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Невероятно, насколько популярна "Бавария" в мире.

Да, дешевка твоя Бавария. Два наших супер-пупер-популярных клуба РПЛ в восемь раз популярнее твоей Баварии.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.