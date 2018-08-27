Бастиан Швайнштайгер: невероятно, насколько популярна "Бавария" в мире

Полузащитник американского "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер рассказал о своем отношении к мюнхенской "Баварии"."Бавария" навсегда останется в моем сердце. Слежу за ее играми по телевизору. К счастью, легко следить за тем, что происходит в Мюнхене. Также общаюсь с некоторыми бывшими партнерами по команде. Например, с Томасом Мюллером и Мануэлем Нойером.Покинув "Баварию", я смог посмотреть на клуб с другой стороны. Вижу больше, чем когда-либо, вижу масштаб команды. Невероятно, насколько популярна "Бавария" в мире. Недавно мы играли в Ванкувере, и даже там многие носили игровую форму "Баварии", — цитирует Швайнштайгера пресс-служба мюнхенского клуба.