Ригони оформил дубль в дебютном матче за "Аталанту" (видео)

Арендованный итальянской "Аталантой" у питерского "Зенита" аргентинский футболист Ригони забил в первом матче за новую команду. Во втором туре чемпионата Италии "Аталанта" встречается с "Ромой". Ригони отметился дублем - он забил второй и третий мяч своей команды. Отметим, что в "Зените" Ригони не мог забить в 18-ти последних матчах.В случае со вторым забитым мячом Ригони ассистировал Пашалич, который провел прошлый сезон в составе московского "Спартака".Фото: sportsdaily.ru