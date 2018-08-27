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Ригони оформил дубль в дебютном матче за "Аталанту" (видео)

Ригони оформил дубль в дебютном матче за "Аталанту" (видео)

Арендованный итальянской "Аталантой" у питерского "Зенита" аргентинский футболист Ригони забил в первом матче за новую команду. Во втором туре чемпионата Италии "Аталанта" встречается с "Ромой". Ригони отметился дублем - он забил второй и третий мяч своей команды. Отметим, что в "Зените" Ригони не мог забить в 18-ти последних матчах.





В случае со вторым забитым мячом Ригони ассистировал Пашалич, который провел прошлый сезон в составе московского "Спартака".

Фото: sportsdaily.ru
Теги: Зенит Ригони Аталанта
Вчера, 23:05
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12
(3)
№12 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 00:06) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
вообще по нему было видно,что игрок высокого уровня!а вы его гнобили

Не-не-не! В то время, что ему давали, он очень мало что показывал... А тут ведь - в первом же матче! Хотя... и Дриусси в первом матче тоеж зажег, а потом потух...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№11 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:56) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Ничего не понимаю. какого хера он так за Зенит не зажигал? Удивительно, зачем они все тогда в Россию едут? Удивительно просто.

Что он тут зажигал, Дриусси тоже первый матч зажёг дублем...? Ригони средний футболист, балерина, играет в дворовый футбол, ну, умеет бить, если дадут, а борьбы никакой, дохлый. Вот наколотит мячей 5 в пяти матчах, можно будет задуматься, может не его команда была.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: Шампиньон Столица Мира (Вчера, 23:35) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
я всегда надеялся что есть адекватные спартачи, но вот эта лепёха Manchester United - это кащенко
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
№9 Написал: Manchester United (Вчера, 23:31) #
  • -10
  •  (14)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: killerman77
Manchester United,
ты про свой рот ?

Отсоси говна, ассенизатор)
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№8 Написал: killerman77 Джибути (Вчера, 23:26) #
  • +2
  •  (8)

Manchester United,
ты про свой рот ?
Регистрация: 16.06.2015 [жалоба]
№7 Написал: baden69 (Вчера, 23:21) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
robinzen,
Все они к нам едут за деньгами, ни один из них не едет сюда играть за стрелку или ромбик. В Европе им такой контракт никто не предложит сразу, а в России.... пожалуйста...
Регистрация: 31.08.2010 [жалоба]
№6 Написал: Manchester United (Вчера, 23:19) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«МЮ»
Вот что значит вовремя свалить из тепличной помойки))
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: SVN (Вчера, 23:18) #
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: robinzen
Ничего не понимаю. какого хера он так за Зенит не зажигал? Удивительно, зачем они все тогда в Россию едут? Удивительно просто.

вообще по нему было видно,что игрок высокого уровня!а вы его гнобили.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: ZeArt83 (Вчера, 23:18) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Ничего не понимаю. какого хера он так за Зенит не зажигал? Удивительно, зачем они все тогда в Россию едут? Удивительно просто.

Ну как зачем денег срубить и свалить в условную Аталанту.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: CSKA085 Москва (Вчера, 23:17) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: robinzen
Ничего не понимаю. какого хера он так за Зенит не зажигал?

ну в ЛЕ он был хорош у вас
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Вчера, 23:14) #
  • -2
  •  (6)

матч еще не закончился..может и покер засандалит епта


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Вчера, 23:13) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Ничего не понимаю. какого хера он так за Зенит не зажигал? Удивительно, зачем они все тогда в Россию едут? Удивительно просто.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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