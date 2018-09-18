Мануэлю Пеллегрини подарили торт в форме футболки "Вест Хэма". Фото

Gracias a todos los fan?ticos por sus saludos en mi cumplea?os y por el gran apoyo en el partido de ayer.



Estamos convencidos de que este es el camino para obtener buenos resultados.#WestHam #COYI pic.twitter.com/V8cWNC3SGR — Manuel Pellegrini R. (@Ing_Pellegrini) September 17, 2018

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини поблагодарил за поздравления с днем рождения. Вчера ему исполнилось 65 лет.В своем Твиттере специалист опубликовал фотографию подаренного ему торта в форме футболке команды.