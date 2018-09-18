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Мануэлю Пеллегрини подарили торт в форме футболки "Вест Хэма". Фото

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини поблагодарил за поздравления с днем рождения. Вчера ему исполнилось 65 лет.

В своем Твиттере специалист опубликовал фотографию подаренного ему торта в форме футболке команды.

Теги: Пеллегрини Вест Хэм
Сегодня, 06:25
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