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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Фанаты "МЮ" встретили возвращение Фергюсона стоячей овацией (видео)
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон сегодня вернулся на "Олд Траффорд" впервые после кровоизлияния в мозг.
"МЮ" в 6-м туре чемпионата Англии играл с "Вулверхэмптоном". Перед игрой фанаты "красных дьяволов" встретили 76-летнего специалиста стоячей овацией.
Напомним, что в мае этого года Фергюсон перенес инсульт.
"МЮ" в 6-м туре чемпионата Англии играл с "Вулверхэмптоном". Перед игрой фанаты "красных дьяволов" встретили 76-летнего специалиста стоячей овацией.
Напомним, что в мае этого года Фергюсон перенес инсульт.
A special moment at Old Trafford. #MUFC pic.twitter.com/vU8YWstnk1— Manchester United (@ManUtd) September 22, 2018
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