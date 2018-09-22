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Фанаты "МЮ" встретили возвращение Фергюсона стоячей овацией (видео)

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон сегодня вернулся на "Олд Траффорд" впервые после кровоизлияния в мозг.

"МЮ" в 6-м туре чемпионата Англии играл с "Вулверхэмптоном". Перед игрой фанаты "красных дьяволов" встретили 76-летнего специалиста стоячей овацией.

Напомним, что в мае этого года Фергюсон перенес инсульт.

Теги: Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон
Сегодня, 19:06
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(4)
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:40) #
  • -3
  •  (3)
online

А команда снова только "пукнуть" смогла..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№3 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 19:40) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
После инсульта, после комы... Вот это медицина!
У нас бы сразу оправили на тот свет. Если не медики, то родственники (не все) постарались бы.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 19:39) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Легенда, что тут скажешь!!! После инсульта бодрячком выглядит, надеюсь и самочуствие такое же!
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 19:17) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
"Исключительного" никогда так не встретят, а тем более на Олд Траффорд, а все почему? Его исключительность уже давно лишь на словах...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
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