Фанаты "МЮ" встретили возвращение Фергюсона стоячей овацией (видео)

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон сегодня вернулся на "Олд Траффорд" впервые после кровоизлияния в мозг."МЮ" в 6-м туре чемпионата Англии играл с "Вулверхэмптоном". Перед игрой фанаты "красных дьяволов" встретили 76-летнего специалиста стоячей овацией.Напомним, что в мае этого года Фергюсон перенес инсульт.