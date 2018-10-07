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"Вальядолид" дома обыграл "Уэску"

"Вальядолид" обыграл "Уэску" в матче чемпионата Испании - 1:0.

Чемпионат Испании

8 тур

"Вальядолид" – "Уэска" 1:0

Голы: Алькарас, 28

"Вальядолид": Масип, Мойяно, Начо, Кико, Калеро, Мичел, Суарес (Антоньито, 72), Алькарас, Суарес, Унал (Тухами, 63), Чоп (Борха, 84)

"Уэска": Йованович, Пулидо (Эрнандес, 64), Мирамон, Этчейта, Семеду, Агилера (Лонго, 71), Састре, Гомес, Феррейро, Гюрлер (Гальяр 57), Авила

Предупреждения: Мичел, 6, Гюрлер, 13, Семеду, 27
Теги: Вальядолид Уэска
Сегодня, 15:26
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