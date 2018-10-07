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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Вальядолид" дома обыграл "Уэску"
"Вальядолид" обыграл "Уэску" в матче чемпионата Испании - 1:0.
Чемпионат Испании
8 тур
"Вальядолид" – "Уэска" 1:0
Голы: Алькарас, 28
"Вальядолид": Масип, Мойяно, Начо, Кико, Калеро, Мичел, Суарес (Антоньито, 72), Алькарас, Суарес, Унал (Тухами, 63), Чоп (Борха, 84)
"Уэска": Йованович, Пулидо (Эрнандес, 64), Мирамон, Этчейта, Семеду, Агилера (Лонго, 71), Састре, Гомес, Феррейро, Гюрлер (Гальяр 57), Авила
Предупреждения: Мичел, 6, Гюрлер, 13, Семеду, 27
Чемпионат Испании
8 тур
"Вальядолид" – "Уэска" 1:0
Голы: Алькарас, 28
"Вальядолид": Масип, Мойяно, Начо, Кико, Калеро, Мичел, Суарес (Антоньито, 72), Алькарас, Суарес, Унал (Тухами, 63), Чоп (Борха, 84)
"Уэска": Йованович, Пулидо (Эрнандес, 64), Мирамон, Этчейта, Семеду, Агилера (Лонго, 71), Састре, Гомес, Феррейро, Гюрлер (Гальяр 57), Авила
Предупреждения: Мичел, 6, Гюрлер, 13, Семеду, 27
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