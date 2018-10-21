Нико Ковач: полностью заслуженно победили "Вольфсбург"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга" (3:1)."Мы оказывали на соперника большое давление. Хотели, чтобы каждый игрок на протяжении 90 минут сохранял концентрацию, выкладывался по максимуму и отдавал все силы ради клуба. Команда справилась с этим просто прекрасно. Наша победа полностью заслужена", - цитирует Ковача пресс-служба клуба.