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Нико Ковач: полностью заслуженно победили "Вольфсбург"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга" (3:1).

"Мы оказывали на соперника большое давление. Хотели, чтобы каждый игрок на протяжении 90 минут сохранял концентрацию, выкладывался по максимуму и отдавал все силы ради клуба. Команда справилась с этим просто прекрасно. Наша победа полностью заслужена", - цитирует Ковача пресс-служба клуба.
Теги: Ковач Вольфсбург Бавария
Сегодня, 09:18
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