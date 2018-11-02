СМИ: "Барселона", "Реал" и еще 14 клубов планируют создать Суперлигу в 2021 году

Der Spiegel на основании документов Football Leaks провел расследование, согласно которому европейские гранды приступили к созданию Суперлиги.По сведениям издания, первый сезон турнира начнется в 2021 году. 16 клубов сыграют в два круга, а матчи будут проводиться во вторник, среду и на выходных.Подписание документа о создании Суперлиги назначено на ноябрь 2018 года. В октябре документ получил президент "Реала" Флорентино Перес. Согласно ему, 11 клубов станут учредителями лиги и будут иметь иммунитет на вылет на 20 лет. Еще 5 команд ежегодно будут получать приглашения.В расопряжении Football Leaks также оказался состав участников первого сезона Суперлиги. 11 постоянных членов турнира: "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Челси", "Арсенал", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Милан" и "Бавария". К ним присоединятся "Атлетико", "Боруссия" Д, "Марсель", "Интер" и "Рома".