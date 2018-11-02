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СМИ: "Барселона", "Реал" и еще 14 клубов планируют создать Суперлигу в 2021 году

Der Spiegel на основании документов Football Leaks провел расследование, согласно которому европейские гранды приступили к созданию Суперлиги.

По сведениям издания, первый сезон турнира начнется в 2021 году. 16 клубов сыграют в два круга, а матчи будут проводиться во вторник, среду и на выходных.

Подписание документа о создании Суперлиги назначено на ноябрь 2018 года. В октябре документ получил президент "Реала" Флорентино Перес. Согласно ему, 11 клубов станут учредителями лиги и будут иметь иммунитет на вылет на 20 лет. Еще 5 команд ежегодно будут получать приглашения.

В расопряжении Football Leaks также оказался состав участников первого сезона Суперлиги. 11 постоянных членов турнира: "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Челси", "Арсенал", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Милан" и "Бавария". К ним присоединятся "Атлетико", "Боруссия" Д, "Марсель", "Интер" и "Рома".

"Спорт-Экспресc"
Теги: Барселона Реал Бавария Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:25
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4
(1)
#4  Freddy   (Сегодня, 22:34)
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online

очередная говнотара для толстопузов
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:33)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Междусобойчик жирных котов. С иммунитетом и прочими прелестями. Не думаю что УЕФА будет в восторге
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  лад  USSR (Сегодня, 22:30)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Что ж тут шикарного, когда нет твоей команды? За кого "болеть"? Не за Челси же.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#1  Dazai  Paradise (Сегодня, 22:27)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Челси»
ЛЧ без остановки!!!!шикарно)


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
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