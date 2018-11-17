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Мовсисян оформил покер в ворота Гибралтара, гол "уральца" Димитрова спас Болгарию от поражения на Кипре

В предпоследний тур лиги наций состоялись 7 матчей. Помимо победы Голландии над Францией и разгрома Украины Словакией отметим крупный успех армянской сборной с покером экс-нападающего "Спартака" Юры Мовсисяна, а также гол футболиста "Урала" Николая Димитрова, который реализовал пенальти и помог Болгарии не проиграть на Кипре.

Уэльс - Дания - 1:2
Голы: Бэйл, 89 - Йоргенсен, 42, Брейтвейт, 88

Кипр – Болгария 1:1
Голы: Захариу, 24, Димитров, 89 (пен.)

Словения – Норвегия 1:1
Голы: Вербич, 9, Йонсен, 85

Гибралтар – Армения 2:6
Голы: Барр, 10, Мовсисян, 27, 48, 52, 54, Карташян, 66, Пристли, 78, Карапетян, 90+4

Лихтенштейн – Македония 0:2
Голы: Барди, 53, Несторовски, 90+1

Теги: Мовсисян Димитров Сборная Армении
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