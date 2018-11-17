Мовсисян оформил покер в ворота Гибралтара, гол "уральца" Димитрова спас Болгарию от поражения на Кипре

В предпоследний тур лиги наций состоялись 7 матчей. Помимо победы Голландии над Францией и разгрома Украины Словакией отметим крупный успех армянской сборной с покером экс-нападающего "Спартака" Юры Мовсисяна, а также гол футболиста "Урала" Николая Димитрова, который реализовал пенальти и помог Болгарии не проиграть на Кипре.Бэйл, 89 - Йоргенсен, 42, Брейтвейт, 88Захариу, 24, Димитров, 89 (пен.)Вербич, 9, Йонсен, 85Барр, 10, Мовсисян, 27, 48, 52, 54, Карташян, 66, Пристли, 78, Карапетян, 90+4Барди, 53, Несторовски, 90+1