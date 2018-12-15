Новости партнеров

"Бавария" разгромила "Ганновер"

"Бавария" с разгромным счетом победила "Ганновер" в матче 15-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии

15 тур

"Ганновер-96" – "Бавария" 0:4

Гол: Киммих, 2, Алаба, 29, Гнабри, 53, Левандовски, 62

"Ганновер": Эссер, Остшолек, Виммер, Фелипе (Маине, 46), Антон, Харагути, Асано (Муслай, 62), Соуза, Швеглер, Вайдандт, Фуллкруг (Элез, 73)

"Бавария": Нойер, Зюле, Алаба (Рафинья, 73), Киммих, Хуммельс, Горецка, Алькантара, Коман (Санчес, 73), Гнабри, Мюллер (Вагнер, 79), Левандовски

Предупреждения: Фелипе, 14
Теги: Бавария Ганновер
Сегодня, 20:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.