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Томас Мюллер: победа над "Айнтрахтом" придаст нам смелости к началу второго круга

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер после победы над "Айнтрахтом" в матче 17-го тура чемпионата Германии (3:0) отметил, что мюнхенцы испытывали проблемы в начале встречи.

Он добавил, что победить во Франкфурте было непросто, поэтому победа придаст команде смелости во втором круге.

"В первые четверть часа у нас были небольшие проблемы, но потом мы создали несколько хороших моментов. "Айнтрахт" смог нанесли лишь один, два удара. Нам не повезло, что я пробил в перекладину. Затем мы хорошо сдерживали соперника и создали несколько моментов. Победить во Франкфурте 3:0 совсем не просто. Эта победа придаст нам смелости к началу второго круга", - цитирует Мюллера пресс-служба клуба.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мюллер Айнтрахт Бавария
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