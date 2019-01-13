Антон Митрюшкин провел первую тренировку за 14 месяцев

Голкипер "Сьона" Антон Митрюшкин приступил к тренировкам после травмы колена.Митрюшкин не играл с ноября 2017 года, когда разорвал хрящевую ткань коленного сустава. Восстановление 22-летнего футболиста затянулось из-за неудачной операции, после которой потребовалось повторное хирургическое вмешательство.Митрюшкин перешел в "Сьон" из "Спартака" в начале 2016 года. В прошлом сезоне он провел 19 матчей, в которых пропустил 33 гола.