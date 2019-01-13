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Антон Митрюшкин провел первую тренировку за 14 месяцев

Голкипер "Сьона" Антон Митрюшкин приступил к тренировкам после травмы колена.

Митрюшкин не играл с ноября 2017 года, когда разорвал хрящевую ткань коленного сустава. Восстановление 22-летнего футболиста затянулось из-за неудачной операции, после которой потребовалось повторное хирургическое вмешательство.

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De retour sur le terrain ?? #1

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Митрюшкин перешел в "Сьон" из "Спартака" в начале 2016 года. В прошлом сезоне он провел 19 матчей, в которых пропустил 33 гола.
Теги: Митрюшкин Сьон
Сегодня, 10:41
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