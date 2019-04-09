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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Украинского игрока "Генка" могут отстранить до конца сезона

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский может получить длительную дисквалификацию за удар соперника ногой в игре плей-офф чемпионата Бельгии.

"Генк" 6 апреля принимал на своем поле "Гент" и победил со счетом 2:1. Оба гола (один - с пенальти) в составе хозяев забил Малиновский.

Уже в компенсированное время Малиновский в борьбе с соперником упал на газон и подошвой бутс ударил противника в лицо. Арбитр показал украинцу красную карточку. Если действия Малиновского признают умышленными, он получит дисквалификацию на семь матчей и пропустит остаток сезона, сообщает Voetbal Nieuws.

Sport24.ru
Теги: Генк Малиновский
Сегодня, 04:22
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