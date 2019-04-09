Украинского игрока "Генка" могут отстранить до конца сезона

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский может получить длительную дисквалификацию за удар соперника ногой в игре плей-офф чемпионата Бельгии."Генк" 6 апреля принимал на своем поле "Гент" и победил со счетом 2:1. Оба гола (один - с пенальти) в составе хозяев забил Малиновский.Уже в компенсированное время Малиновский в борьбе с соперником упал на газон и подошвой бутс ударил противника в лицо. Арбитр показал украинцу красную карточку. Если действия Малиновского признают умышленными, он получит дисквалификацию на семь матчей и пропустит остаток сезона, сообщает Voetbal Nieuws.