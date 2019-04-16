Вратарь "Арарат-2" был застрелен сегодня ночью

Вратарь армянского футбольного клуба "Арарат-2" Мушег Гевондян скончался от огнестрельного ранения, сообщение о его смерти распространил клуб."С глубокой скорбью сообщаем, что в ночь на 16 апреля от огнестрельного ранения скончался вратарь "Арарат-2" Мушег Гевондян. Клуб выражает свои соболезнования членам семьи, родственникам и друзьям Гевондяна", - говорится в сообщении футбольного клуба.