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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Эрве Ренар: занижение возраста - чума африканского футбола

Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар считает, что в Африке есть проблема с занижением возраста футболистов.

Ранее в этом обвинялись такие известные игроки, как Эммануэл Эменике, Обафеми Мартинс, Тарибо Уэст и Джозеф Минала.

"Иногда искажение возраста - это реальность. Нельзя обобщать, но это чума, которую нужно искоренить в африканском футболе", - цитирует Ренара RMC.

"СЭ"
Теги: Ренар Сборная Марокко
Сегодня, 04:29
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#1  liasport433   (Сегодня, 04:42)
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Болеет за:
ЦСКА
а как же главный молодой игрок Сейду Думбия ?????
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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