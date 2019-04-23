Эрве Ренар: занижение возраста - чума африканского футбола

Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар считает, что в Африке есть проблема с занижением возраста футболистов.Ранее в этом обвинялись такие известные игроки, как Эммануэл Эменике, Обафеми Мартинс, Тарибо Уэст и Джозеф Минала."Иногда искажение возраста - это реальность. Нельзя обобщать, но это чума, которую нужно искоренить в африканском футболе", - цитирует Ренара RMC.