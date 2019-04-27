Николай Комличенко - лучший бомбардир чемпионата Чехии! До рекорда не хватило 1 гола

В чемпионате Чехии завершился регулярный сезон. В заключительном 30-м туре "Млада Болеслав" разгромила "Злин" со счетом 3:0. Дубль оформил российский форвард Николай Комличенко, также на его счету голевая передача. Еще один россиянин Алексей Татаев остался в запасе "Млады".На счету Комличенко 24 мяча в 26 играх чемпионата, он выиграл бомбардирскую гонку с огромным отрывом - у занявшего второе место Жана Богеля из "Виктории Пльзень" 14 мячей. Комличенко повторил свой лучший результат по голам за сезон: 24 мяча он провел в сезоне-2015/16 в составе "Краснодара-2", но только тогда он выступал не на высшем уровне, а в ПФЛ.При этом абсолютный рекорд чемпионата Чехии россиянину побить не удалось - в сезоне-2011/12 Давид Лафата поразил ворота соперников 25 раз.Комличенко - воспитанник "Краснодара", за "Младу" играет с сезона-2017/18, сперва на правах аренды, а в январе этого года чехи выкупили его контракт."Млада Болеслав" заняла в чемпионате седьмое место и сыграет в плей-офф за место в Лиге Европы.