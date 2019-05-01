"Порту": "Касильяс находится в стабильном состоянии

Пресс-служба "Порту" рассказала о состоянии здоровья голкипера Икера Касильяса.Вратарь перенес острый инфаркт миокарда во время утренней тренировки в среду, состоявшейся в учебно-тренировочном центре Портогая в Оливале.Тренировочное занятие было оперативно прервано для оказания помощи игроку, который в настоящее время находится в больнице Порту. Сейчас Касильяс в стабильном состоянии, проблема с сердцем решена.