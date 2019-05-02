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Оренбург
Ростов
Ахмат
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Ромулу спустя 2 года забил первый гол после ухода из "Спартака" (видео)

Полузащитник "Гремио" Ромулу открыл счет в конце первого тайма в матче 2-го тура чемпионата Бразилии против "Аваи".

Для 28-летнего бразильца это первый гол в национальном чемпионате после ухода из "Спартака" в 2017 году.

Теги: Гремио Спартак Ромуло
Сегодня, 08:56
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