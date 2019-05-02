Ромулу спустя 2 года забил первый гол после ухода из "Спартака" (видео)

Um gol de escanteio e ainda de cabe?a! Baita cobran?a do Montoya e testa?o do R?mulo GR?MIO 1???0? Ava? pic.twitter.com/i1HI1AHce6 — Gifs do Gr?mio (@gifsdogremio) May 1, 2019

Полузащитник "Гремио" Ромулу открыл счет в конце первого тайма в матче 2-го тура чемпионата Бразилии против "Аваи".Для 28-летнего бразильца это первый гол в национальном чемпионате после ухода из "Спартака" в 2017 году.