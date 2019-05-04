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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Николай Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по голам за сезон

Нападающий "Млада-Болеслава" Николай Комличенко накануне сделал дубль в матче плей-офф чемпионата Чехии с "Теплице" (8:0).

23-летний форвард в этом сезоне забил 26 голов в чемпионате страны. Таким образом, он побил рекорд экс-форварда "Яблонеца" Давида Лафаты по количеству голов (25) за один сезон в чемпионате Чехии.

Комличенко выступает в чемпионате Чехии с 2016 года, он является воспитанником "Краснодара".
Теги: Комличенко
Сегодня, 08:52
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#5  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 09:22)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сейчас в Спарту перейдёт, а потом к Слуцкому.
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#4  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 09:15)
  • +1
  •  (1)
online

Комличенко и деревянный Заболотный.один игрок в чешском клубе.Второй же в сборной.Где логика?
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#3  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 09:14)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Уверены что голы в плей-офф считаются? Что то сам он об этом не говорил
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
#2  Nastroenie  Москва (Сегодня, 09:06)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Летом перейдёт в спартак, обговняет себе всю карьеру и уйдёт доигрывать в Крылья Советов.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 08:55)
  • -1
  •  (1)

Красавчик
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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