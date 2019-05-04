Николай Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по голам за сезон

Нападающий "Млада-Болеслава" Николай Комличенко накануне сделал дубль в матче плей-офф чемпионата Чехии с "Теплице" (8:0).23-летний форвард в этом сезоне забил 26 голов в чемпионате страны. Таким образом, он побил рекорд экс-форварда "Яблонеца" Давида Лафаты по количеству голов (25) за один сезон в чемпионате Чехии.Комличенко выступает в чемпионате Чехии с 2016 года, он является воспитанником "Краснодара".