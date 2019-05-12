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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Арсенал Тула
Спартак
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

СМИ: Хачериди покинет ПАОК и станет игроком "Шахтера"

Защитник ПАОК Евгений Хачериди перейдет в "Шахтер", сообщает Tribuna.com.

Трансфером 31-летнего украинца занимается агент Вадим Шаблий, переговоры находятся на продвинутой стадии.

Футболист на данный момент перевозит вещи в Киев, так как сезон в Греции уже закончился.
Теги: Хачериди ПАОК Шахтер Трансферы
Сегодня, 12:01
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#3  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 12:27)
  • -2
  •  (2)

троллинг-трансфер ДК


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#2  Irbis   (Сегодня, 12:27)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Манекен Заболотного,
Нахер нам этот бандеровец нужен пускай в укропию едет
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#1  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 12:15)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
берем, будут на троих соображать smile
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
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