Николай Комличенко может стать игроком ПАОК

ПАОК проявляет интерес к российскому нападающему "Млады Болеслав" Николаю Комличенко, сообщает "Чемпионат.сом".

ПАОК, который стал чемпионом Греции в нынешнем сезоне, рассматривает вариант с переходом футболиста в летнее трансферное окно.

23-летний Комличенко в нынешнем сезоне принял участие в 30 матчах чемпионата Чехии, в которых стал автором 27 забитых мячей (8 — с пенальти). Форвард стал рекордсменом чешского первенства по числу голов за сезон.
Теги: Комличенко ПАОК
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