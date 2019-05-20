Николай Комличенко может стать игроком ПАОК
ПАОК проявляет интерес к российскому нападающему "Млады Болеслав" Николаю Комличенко, сообщает "Чемпионат.сом".
ПАОК, который стал чемпионом Греции в нынешнем сезоне, рассматривает вариант с переходом футболиста в летнее трансферное окно.
23-летний Комличенко в нынешнем сезоне принял участие в 30 матчах чемпионата Чехии, в которых стал автором 27 забитых мячей (8 — с пенальти). Форвард стал рекордсменом чешского первенства по числу голов за сезон.
ПАОК, который стал чемпионом Греции в нынешнем сезоне, рассматривает вариант с переходом футболиста в летнее трансферное окно.
23-летний Комличенко в нынешнем сезоне принял участие в 30 матчах чемпионата Чехии, в которых стал автором 27 забитых мячей (8 — с пенальти). Форвард стал рекордсменом чешского первенства по числу голов за сезон.