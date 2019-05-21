Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак

Сара Карбонеро, спортивная журналистка и супруга вратаря "Порту" Икера Касильяса, рассказала, что несколько дней назад у нее обнаружили рак яичников. Три недели назад Касильяс перенес инфаркт."Пока мы не оправились от одного шока, жизнь преподнесла еще сюрприз. Теперь это касается меня. Те самые три буквы, которые мне до сих пор тяжело написать.Несколько дней назад во время обследования врачи обнаружили у меня злокачественную опухоль яичников, и я перенесла операцию. Все прошло успешно. К счастью, болезнь удалось обнаружить вовремя, но у меня впереди еще несколько месяцев борьбы и лечения.Я спокойна и уверена, что со мной все будет в порядке. Я понимаю, что путь будет нелегким, но со счастливым концом. Меня поддерживают семья, друзья и великолепный медицинский штаб", - написала Карбонеро в инстаграме.