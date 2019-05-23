Дик Адвокат: Эдегор - игрок с талантом от бога

Главный тренер "Утрехта" Дик Адвокат перед матчем пей-офф чемпионата Голландии за попадание в лигу Европы против "Витесса" отметил талант хавбека Мартина Эдегора."Эдегор - исключительный талант с даром от Бога. Этот парень стоить около 20-25 миллионов. Это игроки который может решать матчи за вас", - цитирует Адвоката Goal.