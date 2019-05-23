Дик Адвокат: Эдегор - игрок с талантом от бога

Главный тренер "Утрехта" Дик Адвокат перед матчем пей-офф чемпионата Голландии за попадание в лигу Европы против "Витесса" отметил талант хавбека Мартина Эдегора.

"Эдегор - исключительный талант с даром от Бога. Этот парень стоить около 20-25 миллионов. Это игроки который может решать матчи за вас", - цитирует Адвоката Goal.
Теги: Адвокат Эдегор Утрехт
Сегодня, 09:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама