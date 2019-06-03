Сергей Гуренко готов вернуться в минское "Динамо"

Бывший футболист московского "Локомотива" Сергей Гуренко в эфире телеканала "Беларус 5" сообщил, что готов вернуться в минское "Динамо"."Если поступит предложение, то я, конечно, не откажусь... Я работал в клубе. Да, уже было три моих прихода в команду (улыбается). С каждым разом немножко получше", – сказал Гуренко.