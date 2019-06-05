18-летнему украинскому футболисту пришлось оправдываться за теплые слова о россиянах

Полузащитник сборной Украины U-18 Иван Литвиненко опроверг свои слова о дружественном общении с игроками сборной России и о том, что он болел за российскую сборную на чемпионате мира по хоккею."Приветствую вас, я тот самый Иван Литвиненко, который, по словам журналистов, слишком много хорошего сказал в сторону России. Не все так тепло было, как хотелось бы ребятам из России. Если они наш стеб в свой адрес восприняли как теплые слова, то что я могу поделать.Мы взрослые люди и прекрасно понимаем, что и по чьей вине творится у нас на востоке страны. Большая просьба к отдельным журналистам не пиариться на этой теме. Слава Украине!" — написал Литвиненко в комментариях на странице журналиста Константина Андриюка в фейсбуке.В конце мая футбольные сборные России и Украины U18 участвовали на турнире в Братиславе и даже сыграли друг против друга в матче за третье место. Игра завершилась победой россиян со счетом 1:0. Юные российские и украинские футболисты во время турнира жили в одном отеле и, по словам Литвиненко, даже подружились.Кроме того, украинский полузащитник признался, что болел за российских хоккеистов в матче против США на ЧМ-2019 (4:3).