Фернанду Сантуш - о Роналду: существуют гениальные картины и скульптуры, а он гений от футбола
Главный тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш после победы над Швейцарией в полуфинале Лиги наций оценил игру форварда Криштиану Роналду, который оформил хет-трик.
"Я использовал много эпитетов в отношении Роналду и его игры. Я был его тренером в 2003 году и уже тогда понимал, в какого игрока он вырастет. Он настоящий гений. Существуют гениальные картины и скульптуры, а он гений от футбола. Когда кто-то делает хет-трик, он обычно решает исход матча. Это был трудный матч. Обе команды не хотели уступать, играли, чтобы победить. Швейцарцы хорошо подкованны стратегически. Они знают, что делать на поле", - цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.
"Я использовал много эпитетов в отношении Роналду и его игры. Я был его тренером в 2003 году и уже тогда понимал, в какого игрока он вырастет. Он настоящий гений. Существуют гениальные картины и скульптуры, а он гений от футбола. Когда кто-то делает хет-трик, он обычно решает исход матча. Это был трудный матч. Обе команды не хотели уступать, играли, чтобы победить. Швейцарцы хорошо подкованны стратегически. Они знают, что делать на поле", - цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.