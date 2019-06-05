Фернанду Сантуш - о Роналду: существуют гениальные картины и скульптуры, а он гений от футбола

Главный тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш после победы над Швейцарией в полуфинале Лиги наций оценил игру форварда Криштиану Роналду, который оформил хет-трик.

"Я использовал много эпитетов в отношении Роналду и его игры. Я был его тренером в 2003 году и уже тогда понимал, в какого игрока он вырастет. Он настоящий гений. Существуют гениальные картины и скульптуры, а он гений от футбола. Когда кто-то делает хет-трик, он обычно решает исход матча. Это был трудный матч. Обе команды не хотели уступать, играли, чтобы победить. Швейцарцы хорошо подкованны стратегически. Они знают, что делать на поле", - цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.
Теги: Роналду Сборная Португалии Сантуш
Сегодня, 09:06
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