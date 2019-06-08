Вышел трейлер FIFA 20

Компания Electronic Arts на официальном сайте выпустила официальный трейлер футбольного симулятора FIFA 20.

Игра выйдет на всех доступных платформах 27 сентября 2019 года. В новой части популярной серии, как ранее объяснили в компании-производители, будет улучшена система геймплея. Приоритетными изменениями геймплея для следующих частей серии компания назвала ИИ-защиту, стабильность при ударах в ситуациях 1 на 1, выбор момента удара, расположение при стандартах и переключение между игроками.

"Газета.ру"
Сегодня, 03:10
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