Инициатор скандала с капитаном сборной Турции: это был не туалетный ершик!

СМИ нашли мужчину, который поднес ко рту капитана сборной Турции Эмре Белезоглу шетку для мытья посуды.Этим человеком оказался бельгиец Корентен Сьяман. Он заявил, что не хотел никого оскорбить этим поступком."Со мной в Исландии приключилось что-то странное. В ожидании моего рейса в Бельгию я увидел в аэропорту сборную Турции и решил подражать журналистам, достал щетку. Охрана не обратила на меня внимания. Некоторые журналисты подумали, что я «беру интервью» у игрока с помощью туалетного ершика и в турецких СМИ разразился скандал", — сказал Сьяман.Также он отметил, что это была чистая щетка для посуды."Я никого не хотел оскорблять. Я даже спросил у Белезоглу вопрос про ощущения после победы над Францией", — добавил бельгиец.