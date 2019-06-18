Анатолий Воробьёв: приоритетом Платини всегда был футбол, а не коммерция
Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьёв прокомментировал арест бывшего президента УЕФА Мишеля Платини.
"В его время проводились правильные реформы. В частности, финансовый фэйр-плей ввели. Он был человеком, для которого футбол был главным приоритетом, а не коммерческие вещи.
Но если будут представлены доказательства, то это будет, конечно, очередной серьёзный удар по имиджу футбола. Очень жалко, что такие люди, как Платини, которые очень много сделали, оказываются в таких ситуациях", - цитирует Воробьёва 360tv.ru.
"В его время проводились правильные реформы. В частности, финансовый фэйр-плей ввели. Он был человеком, для которого футбол был главным приоритетом, а не коммерческие вещи.
Но если будут представлены доказательства, то это будет, конечно, очередной серьёзный удар по имиджу футбола. Очень жалко, что такие люди, как Платини, которые очень много сделали, оказываются в таких ситуациях", - цитирует Воробьёва 360tv.ru.