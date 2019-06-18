Анатолий Воробьёв: приоритетом Платини всегда был футбол, а не коммерция

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьёв прокомментировал арест бывшего президента УЕФА Мишеля Платини.

"В его время проводились правильные реформы. В частности, финансовый фэйр-плей ввели. Он был человеком, для которого футбол был главным приоритетом, а не коммерческие вещи.

Но если будут представлены доказательства, то это будет, конечно, очередной серьёзный удар по имиджу футбола. Очень жалко, что такие люди, как Платини, которые очень много сделали, оказываются в таких ситуациях", - цитирует Воробьёва 360tv.ru.
Теги: Воробьев Платини
Сегодня, 13:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама