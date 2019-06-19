Мишель Платини: на допросе меня спрашивали о чемпионатах мира в России и Катаре

Бывший президент УЕФА Мишель Платини рассказал о своем задержании за подозрение в коррупции."Я очень долго находился на допросе, но иначе никак быть не могло. Было много вопросов ко мне. Меня спрашивали про чемпионат Европы – 2016, чемпионаты мира в России и Катаре и ФИФА", - цитирует Платини AFP.