Мишель Платини: на допросе меня спрашивали о чемпионатах мира в России и Катаре

Бывший президент УЕФА Мишель Платини рассказал о своем задержании за подозрение в коррупции.

"Я очень долго находился на допросе, но иначе никак быть не могло. Было много вопросов ко мне. Меня спрашивали про чемпионат Европы – 2016, чемпионаты мира в России и Катаре и ФИФА", - цитирует Платини AFP.
Теги: Платини
Сегодня, 14:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама