Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за засчитанного гола

В матче 1/8 финала женского чемпионата мира Англия — Камерун (3:0) случился скандал после того, как арбитр, воспользовавшись VAR, зафиксировал взятие ворот сборной Камеруна.

По данным Daily Mail, камерунские футболистки разозлились из-за решения судьи, засчитавшего второй гол в матче. Бригада сначала зафиксировала офсайд, но затем пересмотрела своё решение, воспользовавшись VAR. Некоторые игроки женской сборной Камеруна обвинили ФИФА в расизме и не хотели выходить на второй тайм.

Также игрок сборной Камеруна Джанетт Янго толкнула главного арбитра в середине второго тайма, но не была удалена, поскольку судья решила, что это произошло случайно.

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