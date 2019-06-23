Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за засчитанного гола

Move ref, get out the way pic.twitter.com/HeaHGtfG2E — Patrick (@RatedRHero) June 23, 2019

В матче 1/8 финала женского чемпионата мира Англия — Камерун (3:0) случился скандал после того, как арбитр, воспользовавшись VAR, зафиксировал взятие ворот сборной Камеруна.По данным Daily Mail, камерунские футболистки разозлились из-за решения судьи, засчитавшего второй гол в матче. Бригада сначала зафиксировала офсайд, но затем пересмотрела своё решение, воспользовавшись VAR. Некоторые игроки женской сборной Камеруна обвинили ФИФА в расизме и не хотели выходить на второй тайм.Также игрок сборной Камеруна Джанетт Янго толкнула главного арбитра в середине второго тайма, но не была удалена, поскольку судья решила, что это произошло случайно.