Луиш Нету считает, что в Португалии между фанатами больше ненависти, чем в России

Защитник "Спортинга" Луиш Нету считает, что в португальском клубном футболе слишком велика атмосфера ненависти между фанатами. По словам экс-игрока "Зенита", в России такого нет."Во время первого моего пребывания в Португалии атмосфера была более здоровой, хотя конкуренция оставалась сильной. Сейчас существует культура ненависти. Я бы очень хотел, чтобы это изменилось. В России, например, нормально видеть болельщиков больших команд, сидящих рядом друг с другом на стадионе. В Португалии это невозможно. И это не имеет никакого отношения к конкуренции. Футбол – это спорт, который вызывает большие эмоции. Но не нужно их доводить до крайности", – цитирует Нету A Bola.