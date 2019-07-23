Коэнтрау не перейдет в ПАОК из-за нежелания его семьи жить в Греции

Португальский защитник Фабиу Коэнтрау, находящийся в статусе свободного агента, не перейдет в греческий ПАОК, сообщает Record.Отмечается, что трансфер сорвался в последний момент. Футболист уже согласовал условия личного контракта, однако семья португальца отказалась переезжать в Грецию из-за низкого уровня жизни в стране. Коэнтрау попросил руководство ПАОК время на раздумья, однако греки ответили ему отказом и начали искать альтернативный вариант.Последним клубом 31-летнего Коэнтрау был португальский "Риу Аве". Футболист известен по выступлениям за мадридский "Реал".