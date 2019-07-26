Ибрагимович: такое чувство, как будто на меня идет охота

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что те, кто не могут остановить его на поле, стараются сделать это за его пределами.На прошлой неделе в матче регулярного чемпионата МЛС против "Лос-Анджелес" Златан не только сделал хет-трик и принес своей команде победу (3:2), но и в борьбе за верховой мяч локтем нанес травму игроку соперника Мохамеду Эль-Муниру. У него диагностирован перелом скуловой кости. МЛС решила не дисквалифицировать Златана и вынесла ему предупреждение, что вызвало недовольство представителей "Лос-Анджелеса"."Я прыгнул, как делаю это всегда. Я не делаю это, чтобы причинить боль сопернику. Разница в том, что я выше всех. Такое чувство, что на меня идет охота. Но когда ты лучший, за тобой всегда охотятся.Не согласен с теми, кто начинает жаловаться после поражений. Наша команда не опускается до такого уровня. Проиграли — значит, проиграли. Это не уровень, когда кто-то начинает плакать и жаловаться после проигрыша. А если нас не могут победить на поле, то пытаются сделать это на стороне, при помощи методов, которые не относятся к футболу", — цитирует Ибрагимовича Goal.После 21 тура МЛС "Гэлакси" занимает второе место в таблице, отставая на 9 очков от лидирующего "Лос-Анджелеса". На счету Златана к настоящему моменту 16 голов в 17 матчах чемпионата.