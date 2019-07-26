В Китае изъяты поддельные формы клубов АПЛ на 1,45 млн долларов

Полиция Шанхая задержала шесть человек по обвинению в выпуске и продаже поддельных форм команд АПЛ.Общая сумма арестованной контрафактной партии оценена в 1,45 млн долларов, сообщает Shanghai Daily. По данным источника, было изъято порядка 30 тыс. футболок с эмблемами различных английских клубов.Отмечается, что контрафактная продукция реализовывалась через интернет площадки. Футболки пользовались спросом, а их продажи выросли в преддверии матча между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур" (2:1), который состоялся в Шанхае.Сами футболки приобретались в провинции Гуанчжоу по стоимости менее 4 долларов за штуку, а затем реализовывались по более высокой цене под видом оригинальной продукции.