"Порту" нашел замену Касильясу в чемпионате Мексики

"Порту" проявляет интерес к вратарю мексиканской "Америки" Агустину Марчесину, сообщает sport.es.Португальский клуб ищет замену голкиперу Икеру Касильясу, чье возвращение на поле остается под вопросом.Касильяс в начале мая перенес инфаркт, СМИ сообщали, что он, скорее всего, завершит карьеру. Этим летом 38-летний голкипер вошел в руководство "Порту" и будет обеспечивать контакт между игроками, тренерами и руководством. Официально о завершении карьеры он не объявлял.